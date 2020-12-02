В "Слуге народа" назвали основную цель введения жесткого карантина в Украине

Телеканал ZIK

Если чиновники видят, что коллапс может наступить еще до нового года, значит нужно принимать жесткие меры

Основная цель введение тотального карантина в Украине - не допустить коллапса медицинской системы.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуги народа") Евгения Кравчук.

Политик отметила, что правительство должно делать определенные объявления о введении в Украине жесткого карантина не менее чем за 7 дней, ведь эта норма прописана в законодательстве. В то же время она подчеркнула важность введения локдауна.

"Основана важность и суть локдауна не в том, чтобы выбрать какую-нибудь красивую дату – 24 или 25 декабря, или 2 января, суть возможного локдауну, я не говорю, что он точно будет, но так выглядит, что будет, – не допустить коллапса медицинской системы. Если чиновники видят, у них есть математическая формула, что коллапс может наступить еще до нового года, так что нужно принимать жесткие меры", – заявила Кравчук.

Вместе с тем она добавила, что правительство не имеет права вводить локдаун до того времени, пока Верховная Рада не проголосует за законопроекты президента о компенсации для предпринимателей.

"Должны быть проголосованы соответствующие законы. Мы ожидаем, что в пятницу они будут вынесены в зал", – добавила Евгения Кравчук.

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Напомним, накануне ряд украинских СМИ сообщил, что в Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна. Сообщалось, что жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января, а новый локдаун введут на смену "карантину выходного дня", который действовал с 14 по 30 ноября.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении локдауна на новогодние праздники.

Он заявил, что распространенная в СМИ информация о якобы согласованном внедрении тотального карантина с 23 декабря до 15 января не соответствует действительности. Степанов пояснил, что основным фактором для введения жесткого карантина являются показатели нагрузки на медицинскую систему.

"От 25 до 35 тысяч больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было. Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря", - сказал глава Минздрава.