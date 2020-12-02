В "Слуге народа" хотят заслушать объяснения правительства относительно сокращения расходов на образование

Александр Корниенко Facebook

Необходимо, чтобы Кабмин объяснил, что это за сокращения и на что они идут, говорит Александр Корниенко

Кабинет министров Украины должен дать детальное объяснение относительно сокращения расходов на образование в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Парламентарий прокомментировал информацию о том, что члены парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций планируют голосовать против проекта госбюджета на 2021 год или же воздержаться во время голосования, учитывая то, что расходы на образование на следующий год существенно сокращены.

"Есть такое мнение. Я думаю, что, если правительство объяснит – оно уже сегодня пыталось объяснять, – если оно более подробно объяснит, что это за сокращения, на что они идут... Там большая часть сокращений связана с тем, что минимальная заработная плата будет расти не с 1 июля, а с 1 декабря, как там планировалось до этого. Но есть и сокращение капитальных расходов. Надо, соответственно, чтобы правительство объяснило, что оно имеет в виду, где будут сокращаться капитальные расходы", – отметил Александр Корниенко.

Напомним, недавно глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что зарплаты работникам образования повысят, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией COVID-19. По его словам, средства на увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены.

Однако на внеочередном заседании правительства 23 ноября Кабмин отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. Так, правительство приостановило действие постановления от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки" до 31 декабря 2021 года. В частности, постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальная ставка зарплаты педагогов составит три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. К слову, в соответствии с проектом государственного бюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривны.

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