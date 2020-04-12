В случае заражения COVID-19 10% населения, возможен коллапс медсистемы, - Минздрав

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Сейчас Украина движется по оптимистическому сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения

Медицинская система Украины может не справиться с ростом количества зараженных коронавирусом COVID-19 сразу до 10 процентов от всего населения. Об этом сообщил главный санитарный врач и заместитель министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

По словам Ляшко, в Минздраве рассчитали оптимистический и пессимистический прогнозы развития ситуации с коронавирусом. Так, в случае заражения 2 процентов населения украинская система здравоохранения безболезненно справится с таким количеством больных - это оптимистичный сценарий.

"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна", - отметил Ляшко.

Однако, если количество больных сразу составит 10 процентов или больше, то Украина может не справиться с количеством инфицированных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии.

"Если же будет 10% и более, в нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени", - добавил санитарный врач.

В то же время Виктор Ляшко подчеркнул, что реализация оптимистического сценария возможна при условии соблюдения гражданами приказов и рекомендаций Минздрава.

Напомним, недавно заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что коронавирус COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет циклически возвращаться.