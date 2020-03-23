В случае введения чрезвычайного положения, государственные предприятия будут перепрофилированы под нужды населения, - политический эксперт

Телеканал ZIK

Цель введения чрезвычайного положения – максимальное соблюдение правил карантина

Если в Украине введут чрезвычайное положение, государственные предприятия, к частным никто не придет, перепрофилируют свое производство под нужды здравоохранения. Будут производить маски, дезинфекторы, защитные очки, костюмы для медиков, тест-ситемы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт Александр Мусиенко.

Отвечая на вопрос ведущего, будут ли забирать у украинцев автомобили и допускать в квартиры посторонних людей, Александр Мусиенко отметил:

"Это чрезвычайное положение, даже, если оно будет введено, будет вводиться именно с целью самоизоляции, чтобы граждане как можно на более долгий срок сохраняли условия карантина, не выходили лишний раз на улицу. А подселять никого не будут, учитывая, что действуют ограничения на массовые собрания. Единственная цель, почему просит министр здравоохранения ввести чрезвычайное положение – это соблюдение правила карантина и общая изоляция", ‒ заявил эксперт.

В то же время он добавил, что чрезвычайное положение – это принципиальная и нужная сегодня вещь.

"Ведь все государственные предприятия, в частные никто не придет, государственные предприятия перепрофилируются под нужды здравоохранения. Маски, дезинфекторы, защитные очки, костюмы для медиков, тест-ситемы. Это то, что надо было сделать в течение недели. Почему это не делается, почему это делается медленно – здесь возникают вопросы. Поэтому я понимаю, почему министр об этом говорит. Для него, как для человека, который отвечает за медицину, есть понимание, что это будет коллапс медицинской системы", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Как сообщалось, министр охраны здоровья Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, в частности в Украине известно о 73 случаях инфицирования.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию, разрабатывая ряд законопроектов.

Добавим, 18 марта народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов сообщил, что он заболел коронавирусной инфекцией.