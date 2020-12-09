В следующем году в Украине вырастут пенсии: Министер рассказал кому и на сколько

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий

С 1 января украинцам повысят пенсии минимальная выплата вырастет на 400 гривен. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

"В сентябре мы приняли постановление для того, чтобы спланировать свои расходы и понять, как нам спланировать следующий год в части повышения пенсий. Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые имеют стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин", - сказала Лазебная.

По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 85 лет.

"То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн. Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 85 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса", - добавила Лазебная.

Напомним, дефицит средств Пенсионного фонда Украины в период с января по ноябрь 2020 года достиг 18,4 млрд гривен. В целом доходы ведомства в указанный период составили 416,9 млрд гривен, в то время, как расходы их превысили и составили 435,3 млрд гривен.