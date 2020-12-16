В следующем году в Украине появится категория пенсионеров, которые не имеют пенсии, – эксперт

Каждый четвертый взрослый украинец за чертой бедности, а среди пенсионеров таких людей – 80% Фото из открытых источников

Речь идет о сотнях тысяч граждан Украины, говорит Руслан Бортник

В 2021 году в Украине появится категория пенсионеров, которые не будут получать пенсии, а только социальную помощь от Министерства социальной политики, что вдвое меньше размера минимальной пенсии.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Руслан Бортник.

"Если мы не сможем привлекать новые заимствования, то будут проблемы с финансированием всех статей государственного бюджета. Если удастся привлечь заимствования, то мне кажется, что эти мизерные социальные стандарты, которые там есть, будут выдержаны", – отметил Руслан Бортник.

Эксперт обратил внимание на то, что рост пенсий на 200-300 грн будет касаться не всех пенсионеров, а только тех, у кого есть соответствующий возраст и стаж.

"Со следующего года в Украине появится категория пенсионеров, которые не имеют пенсии, которых лишили пенсионного обеспечения. Сколько этих людей будет, мы еще считаем, но речь идет о сотнях тысяч граждан Украины. Те люди, у которых недостаточно стажа, потеряют право получать даже минимальную пенсию и будут получать социальную помощь от Министерства социальной политики. А социальная помощь сейчас в два раза ниже, чем эта минимальная мизерная пенсия", – говорит Руслан Бортник.

Напомним, недавно министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 января украинцам повысят пенсии, минимальная выплата вырастет на 400 гривен. По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий.

Впоследствии сообщали, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас продолжаются дискуссии о дате ежегодной индексации пенсий в 2021 году.