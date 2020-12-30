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В следующем году в Украине планируют приватизировать по меньшей мере четыре тюрьмы, – Малюська

Денис Малюська Кабинет министров

Помехой приватизации тюрем в этом году стали многочисленные бюрократические препятствия

В 2021 году в Министерстве юстиции Украины планируют приватизацию по меньшей мере четырех исправительных заведений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, помехой приватизации тюрем в этом году стали многочисленные бюрократические препятствия.

Однако, утвержденный бюджет на 2021 год позволит начать этот процесс. В частности, закон о госбюджете предусматривает, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30. То есть 70% идут в спецфонд и на новое строительство, а 30% – в общие доходы бюджета.

"Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно позволяет нам в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", – сказал Малюська.

Он добавил, что в этом году в Украине существенно уменьшили сеть тюрем и начали проектирование новой тюремной инфраструктуры. В частности речь идет о новых следственных изоляторах во Львове и под Киевом.

"Под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. Это позволило нам уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался", – сообщил министр.

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Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в украинских СИЗО и колониях изменят правила пребывания заключенных. Женщинам разрешат носить некоторые виды украшений, мужчинам – отращивать волосы, а тем, кого переводят в карцер, – брать с собой книги.

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