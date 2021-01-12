В Швеции в честь 18-летия экоактивистки Греты Тунберг выпустили почтовую марку

Почтовая марка с Гретой Тунберг Фото из открытых источников

Марка с девушкой вошла в коллекцию " ценная природа"

Шведско-датская почтовая компания PostNord выпустила марку в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, которой 3 января исполнилось 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Марка с девушкой вошла в коллекцию "ценная природа", которая посвящена окружающей среде и сохранению экологии. На ней активистка изображена в желтом плаще на скале на фоне голубого неба и смотрит на ласточек.

"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален и присутствует уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Тунберг", — подчеркнули в компании.

Иллюстрации создал художник Хеннинг Тролльбек. Кроме Греты на марках также изображены мотивы флоры и фауны шведской природы. Другие марки же посвящены второму по величине шведскому городу Гетеборг, которому в этом году исполняется 400 лет.

Марки появятся уже через два дня и будут стоить 12 шведских крон (около 41 гривны).

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Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Вован и Лексус, от имени Шведской экоактивистки Греты Тунберг по телефону разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо.