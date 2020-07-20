В Шевченковском суде обнаружили COVID-19
Суд продолжает работать в штатном режиме
В Шевченковском районном суде Киева у одного из работников подтвердили COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.
"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работники, которые непосредственно контактировали с больным, отправлены на самоизоляцию с их последующим тестированием на COVID-19", - говорится в сообщении.
В настоящее время руководством решается вопрос относительно проведения дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде. При этом указывается, что суд продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, по состоянию на утро 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксирован 651 новый случай, 590 пациентов выздоровели, а 13 человек умерло.