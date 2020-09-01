В сентябре в Украине будет минимальное количество выходных дней
В этом месяце будет 22 рабочих и 8 выходных дней
В сентябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих и 8 выходных дней. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Как отмечается, в первом месяце осени не будет ни одного праздничного дня.
При этом в сентябре будут отмечаться такие праздники:
- 1 сентября - День знаний
- 2 сентября - День нотариата
- 6 сентября - День предпринимателя
- 8 сентября - Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября - Международный день красоты
- 12 сентября - День программиста
- 12 сентября - День украинского кино
- 12 сентября - День физкультуры и спорта
- 13 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
- 13 сентября - День танкистов
- 17 сентября - День Спасителя
- 19 сентября - День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора
- 20 сентября - День работника леса
- 21 сентября - День мира
- 21 сентября - Международный день мира
- 27 сентября - День туризма
- 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
- 30 сентября - Всеукраинский день библиотек
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Напомним, в сентябре этого года для 65-летних вырастет минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной зарплаты.