В сентябре в Украине будет минимальное количество выходных дней

Фото из открытых источников

В этом месяце будет 22 рабочих и 8 выходных дней

В сентябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих и 8 выходных дней. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Как отмечается, в первом месяце осени не будет ни одного праздничного дня.

Выходные в сентябре 2020 года Фото из открытых источников

При этом в сентябре будут отмечаться такие праздники:

1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

6 сентября - День предпринимателя

8 сентября - Международный день солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты

12 сентября - День программиста

12 сентября - День украинского кино

12 сентября - День физкультуры и спорта

13 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

13 сентября - День танкистов

17 сентября - День Спасителя

19 сентября - День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора

20 сентября - День работника леса

21 сентября - День мира

21 сентября - Международный день мира

27 сентября - День туризма

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября - Всеукраинский день библиотек

Напомним, в сентябре этого года для 65-летних вырастет минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной зарплаты.