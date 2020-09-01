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В сентябре в Украине будет минимальное количество выходных дней

Фото из открытых источников

В этом месяце будет 22 рабочих и 8 выходных дней

В сентябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих и 8 выходных дней. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Как отмечается, в первом месяце осени не будет ни одного праздничного дня.

Выходные в сентябре 2020 года Фото из открытых источников

При этом в сентябре будут отмечаться такие праздники:

  • 1 сентября - День знаний
  • 2 сентября - День нотариата
  • 6 сентября - День предпринимателя
  • 8 сентября - Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября - Международный день красоты
  • 12 сентября - День программиста
  • 12 сентября - День украинского кино
  • 12 сентября - День физкультуры и спорта
  • 13 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
  • 13 сентября - День танкистов
  • 17 сентября - День Спасителя
  • 19 сентября - День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора
  • 20 сентября - День работника леса
  • 21 сентября - День мира
  • 21 сентября - Международный день мира
  • 27 сентября - День туризма
  • 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 30 сентября - Всеукраинский день библиотек

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Напомним, в сентябре этого года для 65-летних вырастет минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной зарплаты.

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