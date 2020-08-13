В сентябре в Херсонской области состоятся масштабные военные учения

Военные учения АрміяInform

Учения продлятся в течение десяти дней

В сентябре на территории Херсонской области пройдут десятидневные военные учения "объединенные усилия – 2020". Об этом сообщает АрмияInform.

Согласно сообщению, в учениях, которые пройдут с 17 по 26 сентября, примут участие подразделениями территориальной обороны региона.

Как отмечается, по этому случаю недавно состоялось координационное совещание с участием военных и руководителей Херсонской области, ответственных за территориальную оборону области.

Во время совещания, в частности, обсудили вопросы взаимодействия между силовиками, логистическое обеспечение, планирование и отработку различных сценариев.

Напомним, 20 июля в акватории Черного моря стартовали юбилейные, двадцатые, украинско-американские военные учения Sea Breeze-2020.