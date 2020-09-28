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В сентябре медработники должны получить повышенные зарплаты, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства подчеркнул, что договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с премьер-министром, чиновниками и представителями правоохранительных органов подчеркнул, чтобы в сентябре медикам выплатили повышенные зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

По словам главы государства, сейчас соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для получения доплат заключили малое количество больниц. Зеленский отметил, что контролировать этот процесс должен Минздрав. 

"Уже конец месяца, и медработники за несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок", - подчеркнул президент. 

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что НСЗУ начала проводить оплаты заведениям по заключенным договорам для обеспечения доплат медицинским работникам с 25 сентября. И в течение двух следующих дней 500 учреждений здравоохранения получат средства.

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"Другие заведения получат их после подписания ими контрактов до конца недели. Важно отметить, что более 200 учреждений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможным своевременную выплату доплат медицинским работникам", - добавил Шмыгаль. 

Напомним, 9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение доплат медицинским работникам. По словам главы правительства, врачи будут получать на несколько тысяч гривен больше, чем было ранее установлено. 

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