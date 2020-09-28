В сентябре медработники должны получить повышенные зарплаты, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства подчеркнул, что договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с премьер-министром, чиновниками и представителями правоохранительных органов подчеркнул, чтобы в сентябре медикам выплатили повышенные зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, сейчас соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для получения доплат заключили малое количество больниц. Зеленский отметил, что контролировать этот процесс должен Минздрав.

"Уже конец месяца, и медработники за несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок", - подчеркнул президент.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что НСЗУ начала проводить оплаты заведениям по заключенным договорам для обеспечения доплат медицинским работникам с 25 сентября. И в течение двух следующих дней 500 учреждений здравоохранения получат средства.

"Другие заведения получат их после подписания ими контрактов до конца недели. Важно отметить, что более 200 учреждений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможным своевременную выплату доплат медицинским работникам", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение доплат медицинским работникам. По словам главы правительства, врачи будут получать на несколько тысяч гривен больше, чем было ранее установлено.