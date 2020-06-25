В СБУ объяснили неожиданное решение об "амнистии" Варнавы

На данный момент об угрозах нацбезопасности Украины со стороны Варнавы ничего не известно

В Службе безопасности Украины (СБУ) разъяснили ситуацию с отменой запрета на въезд в страну знаменитой российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Об этом говорится в ответе правоохранительной службы на запрос "Украинской правды".

Как дали понять в ведомстве, время "бана" на въезд телеведущей закончилось, а об угрозах национальной безопасности Украины со стороны Варнавы у спецслужбы информации нет.

"Органами и подразделениями СБУ решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу.

Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины "О кинематографе". Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации", - говорится в ответе ведомства.

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Напомним, Екатерина Варнава попала в "черный список" Минкульта за выступление в аннексированном Крыму в 2016 году. 15 июня стало известно, что актрисе снова разрешили посещать Украину.