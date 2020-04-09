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В СБУ назвали фейком список с адресами "больных" COVID-19 в Киеве

из открытых источников

Ранее СМИ опубликовали соответствующие вроде бы личные данные

Список адресов с "больными" коронавирусом киевлянам, который опубликовало издание "Вести" является фейком, и не соответствует действительности. Об этом Укринформу заявили в СБУ.

"Это очередной фейк", - отметили в ведомстве.

Как известно, накануне издание "Вести" опубликовало материал с адресами якобы больных коронавирусом жителей Киева. Свою публикацию там объяснили двумя причинами: чтобы киевляне имели представление о масштабах эпидемии в столице и чтобы жители домов, где есть вспышки, и соседних районов не игнорировали карантин.

Новости по теме: СБУ разоблачила распространителей фейков о коронавирусе, финансируемых Россией

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили деятельность ботоферми, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

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