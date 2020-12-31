В Сан-Паулу впервые поздравили с Новым годом на украинском языке

Впервые украинский язык появился на улицах Сан-Паулу Фото Консульство Украины в городе Сан-Паулу

Поздравление горожанам будет меняться на разных языках

В британском Сан-Паулу впервые мэрия поздравила горожан на украинском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Консульство Украины в городе Сан-Паулу.

"Мы очень счастливы и горды, что с сегодняшнего дня, благодаря активному сотрудничеству Консульства с префектурой города #СанПаулу, круглосуточное новогоднее послание мэрии на всех электронных часах города впервые будет демонстрироваться и #на украинском языке!"- говорится в сообщении.

Как отмечается, такая инициатива была воплощена в жизнь благодаря Консульству Украины в городе Сан-Паулу.

Добавляется, что необычное новогоднее поздравление в городе будет меняться языками стран, которые представлены консульскими учреждениями в крупнейшем мегаполисе Бразилии.

Электронные часы в городе, где будут транслироваться приветствия Фото Консульство Украины в городе Сан-Паулу

Ранее сообщалось, что глава Молдовы во время инаугурации заговорила на украинском языке. Мая Санду таким образом решила поддержать и выразить уважение всем гражданам страны.