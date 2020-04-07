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В Ровно умерла первая пациентка с коронавирусом

Фото из открытых источников

Отмечается, что в последние дни женщина находилась в тяжелом состоянии

В Ровно умерла первая пациентка, у которой обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом говорится в сообщении городского совета Ровно.

Отмечается, что женщина умерла на 52 году жизни. Она работала в детской библиотеке. 

"С прискорбием сообщаем, что вчера в нашем городе от коронавируса умер первый человек. Это сотрудница детской библиотеки, которая последние дни находилась в тяжелом состоянии. Женщине был всего 51 год. Коллектив Ровенского городского совета и исполнительного комитета выражает искренние соболезнования близким умершей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 7 человек в возрасте от 42 до 70 лет.

В Украине по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели

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