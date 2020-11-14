В Ровно предприниматели вышли на протест против карантина выходного дня. Видео

Протест предпринимателей в Ровно 0362.ua

Протестующие требуют разрешить им работать в выходные

В субботу, 14 ноября, в Ровно предприниматели вышли на акцию протеста против карантина выходного дня. Об этом сообщает местное издание 0362.ua и ЧаРівне.info.

Как отмечается, протестующие пришли к торговому центру Злата Плаза, после чего отправились к горисполкома Ровенского городского совета.

В частности, протестующие отметили, что на выходные они ожидали получить какую-то прибыль. Однако, введение новых ограничений нанесло удар по бизнесу. Кроме этого, несмотря на карантин, арендную плату не отменили, зарплату наемным работникам платить надо.

Протест предпринимателей в Ровно 0362.ua

В связи с этим протестующие решили написать обращение к председателю Ровенского городского совета Владимиру Хомко с требованием разрешить работать на выходных с соблюдением противоэпидемиологических требований. Такое же обращение подготовили к председателю Ровенской ОГА Виталию Ковалю.

Протест предпринимателей в Ровно 0362.ua

Напомним, 11 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". В связи в стране в субботу и воскресенье запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведения массовых мероприятий.