В Ровенской области община ПЦУ выселяет из дома священника УПЦ

На Ровенщине священника УПЦ выгоняют из дома Скриншоты из видео

В доме мужчины уже прописали священника ПЦУ

В Ровенской области община Православной церкви Украины (Киевская митрополия) выселяет из дома на улицу священника Украинской православной церкви (Московский патриархат). Об этом сообщает Pavlovsky News.

Так, 17 сентября, в селе Полесское к дому священника УПЦ Степана Корольчука пришли представители общины ПЦУ с требованием освободить дом. В нем мужчина проживает вместе с семьей больше 20 лет.

По данным Ровенской епархии УПЦ, в доме Корольчука уже прописали священника ПЦУ. Отмечается, что этому поспособствовал местный сельский голова.

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К слову, конфликт в селе начался в 2019 году. Тогда община ПЦУ перерегистрировала на себя церковь, где до этого служили верующие УПЦ. В связи с этим община Украинской православной церкви была вынуждена проводить богослужения в палатке, которая находилась во дворе священника.

В результате представители ПЦУ начали всячески пытаться выдворить священника из дома. Однако, местные правоохранители отказались способствовать этому без решения суда.

Отметим, суд по этому делу состоится в пятницу 25 сентября.

Напомним, ранее во Львовской области неонацисты угрожали православному священнику УПЦ МП Максиму Йоенко из-за того, что рядом с домом он разместил вагончик для проведения богослужений.