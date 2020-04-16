live
Новости » Общество Читати новину українською

В Ровенской области обнаружили более 20 новых случаев заболевания коронавирусом, один человек умер

Возраст больных от 12 до 80 лет

Иллюстрированное фото Pixabay

В Ровенской области лабораторно подтвердили инфицирования коронавирусом COVID-19 еще у 23 пациентов. Об этом сообщил на свой странице в Facebook председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль. 

Согласно сообщению, по состоянию на вечер четверга, 16 апреля, в регионе подтверждены 23 новые случаи заболевания COVID-19 у пациентов в возрасте от 12 до 80 лет, в частности: 

  • 11 жителей г. Ровно;
  • 3 из г. Дубно и 1 из Дубенского района (с. Рачин);
  • 3 из Ровенского района (села Забороль, Городище, Белая Криница);
  • 4 из г. Здолбунов;
  • 1 из Березновского района (с. Богуши).

Как отмечается, таким образом всего в области зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19, из них 8 летальных, в частности 16 апреля умерла женщина 84 лет из с. Зозов Ровенского района.

В то же время председатель Ровенской ОГА подчеркнул, что на выходных и в праздничные дни в области вводится особый режим передвижения. Начиная с 13:00 субботы, 18 апреля, в 6:00 понедельника, 21 апреля, решением областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендуется:

  • ограничить передвижение людей на улице, без крайней необходимости не выходить из дома;
  • в то же время, передвижение на собственным транспорте не запрещено;
  • на этот период рекомендуется прекратить работу магазинов, торгующих продовольственными товарами.

Представители власти договорились с местным духовенством, что богослужения будут проходить в режиме онлайн-трансляций, а помещения храмов будут закрыты. Соблюдение режима будут контролировать  сотрудники Национальной гвардии и полиции.

Напомним, в Одесской области по состоянию на вечер 16 апреля подтвердили еще 20 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Трамп прекратил финансирование ВОЗ ООН: На каких основаниях и что это означает для США и мирового сообщества? В ООН 189 сотрудников заболели COVID-19 "Это малореалистично": Кислица о миротворческой миссии на Донбассе В ООН раскритиковали РФ за отказ сотрудничать в деле МН17
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Народ против | Ирина Венедиктова | 16.04.20
Антон Геращенко | Народ против | 16.04.2020