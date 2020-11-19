В Ровенской области нашли зуб мамонта возрастом около 41 тыс. лет

Зуб мамонта Фото из открытых источников

20-сантиметровый зуб принадлежал мамонту, который жил 55-27 тысяч лет назад

Житель села Морочное Ровенской области Владимир Малайчук нашел на берегу мелиоративного канала необычный габаритный ни на что не похожий артефакт длиной около 20 см. Впрочем, ученые заявили, что это - зуб мамонта.

Как отмечается, сначала мужчина показал находку местному краеведу Павлу Дубинцу и уже он обратился за советом к работникам Нобельского национального природного парка для идентификации находки.

При предварительном осмотре ученые предположили, что это — зуб доисторического животного, возможно — мамонта. Однако для достоверной идентификации дирекция нацпарка обратилась к ученым из Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича. Экспонат прислали в университет и после его детального изучения профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеграфии, Богдан Тарасович Ридуш подтвердил предположение.

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"Установлено, что это-левый верхний моляр второй взрослой смены (М2), который принадлежал молодой особи вида Mammuthus primigenius. Это промежуточная (между ранней и поздней) форма мамонтов, которая существовала на территории Восточной Европы во второй половине позднего плейстоцена, примерно в интервале 55-27 тыс. лет назад", — рассказал ученый.

Там отметили, что в эпоху оледенения этот вид мамонтов был распространен в большей части Евразии, а также в Северной Америке. В особо холодные периоды он проникал до Центральной Европы, Китая и юга в современных США, а в более теплые периоды "ограничивался" Сибирью и Канадой. Самые южные места находок останков этого вида расположены в Испании и Мексике.

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