В России умер последний министр обороны СССР

Евгений Шапошников Фото из открытых источников

Шапошников был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года

В 78 лет ушел из жизни последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом пишет "Страна".

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. Затем получил высшее образование в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков им. С.И. Грицевца, в 1969 году - Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (сейчас - Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), в 1984 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (сейчас - Вооруженных сил России).

В 1959 году поступил на службу в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем. Затем в 60-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе, после чего занимал различные управляющие должности.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР.

В 1991 году Шапошников получил звание маршала авиации. 14 февраля 1992 года был назначен главнокомандующий Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ). С 1995 по 1997 год работал гендиректором "Аэрофлота", в 1997-2004 годы - помощником президента России.

За свою военную карьеру был удостоен таких наград, как орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, орден Красной Звезды, также получил 7 медалей.

Напомним, ранее в США ушел из жизни летчик-испытатель Чак Йегер, который стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер. Согласно сообщению, о смерти 97-летнего пилота сообщила его жена.