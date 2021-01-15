В России умер актер Александр Воробьев

Александр Воробьёв Московский театр Олега Табакова

Сообщается, что актера не стало после продолжительной болезни, но это был не коронавирус

В России скончался заслуженный артист РФ, известный актер театра и кино, 58-летний Александр Воробьёв. В следующем месяце ему должно было исполнится 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра Олега Табакова.

"Артист создал на нашей сцене множество замечательных ролей. А некоторые спектакли без Воробьёва представить просто невозможно – например, "Два ангела, четыре человека". Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", - говорится в сообщении театра.

Кроме того, в театре отметили, что актер умер после продолжительной болезни, но это был не коронавирус.

Справка:

Александр Воробьёв родился 14 февраля 1962 года в Гомеле. В 1988 году он увидел спектакль театра "Табакерка" "Полоумный Журден" и решил, что хочет работать в этом театре. 1 января 1989 года его приняли в труппу театра Олега Табакова.

За свою жизнь актер снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них и такие знаменитые кинокартины, как "Участок", "Лето волков" и "Исчезнувшие". Также он играл в современных сериалах "Содержанки", "Каменская" и других.

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