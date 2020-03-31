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В результате обстрелов НВФ на Донбассе двое украинских военных получили ранения

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Пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение

Сегодня, 31 марта на Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований два военнослужащие ВСУ получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

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Напомним, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.

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