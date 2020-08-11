В Рени на встречу с местной властью не пропустили активистов Молодежного крыла ОПЗЖ и самих местных жителей

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В городе Рени Одесской области на встречу местной власти с народом не пропустили этот самый народ и представителей молодежи. Об этом сообщил руководитель Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Одессе Михаил Усенок на своей странице в Facebook.

По словам активиста, встреча состоялась в городском Доме Культуры. На мероприятии присутствовали: Игорь Плехов (мэр города Рени), Олег Зуев (глава ренийского райсовета), Максим Куций (губернатор Одесской обл.) и его помощники.

Как рассказывают местные жители, на входе в Дом Культуры стояли представители администрации со списками. Именно по этим спискам и пропускали людей. В связи с этим горожане так и не смогли задать свои вопросы представителям власти.

"Традиционно на встречу согнали бюджетников - директоров школ и детских садиков, сотрудников администраций. Очень интересно, какие вопросы обсуждались, какие проблемы по городу решались? Пропустили туда только тех, кого нужно, только своих. А как же народ и обычные жители города? Очень показательное отношение к людям. Мэр и действующие власти решают только свои дела и создают видимость заботы о людях", - отметил глава Одесской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Михаил Усенок.