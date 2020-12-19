В регионы Украины отправили 260 тысяч быстрых тестов на антиген к коронавирусу

В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на антиген Фото из открытых источников

Скрининговое обследование проводится в течение 15 минут, однако в некоторых случаях требует повторного исследования методом ПЦР

Министерство здравоохранения отправило в регионы 260 тысяч быстрых тестов на антиген к коронавирусу для скринингового обследования. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 19 декабря.

По его словам, 23 декабря в Украину доставят еще 1,5 млн тестов. Таким образом, Минздрав хочет увеличить количество тестирований до не менее 1 млн в месяц.

Как отмечается, тест на определение антигена SARS-CoV-2 проводятся в течение 15 минут. В случае получения положительного результата в некоторых случаях он должен быть подтвержден с помощью ПЦР.

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"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена у пациентов, которые отвечают определению подозрительного, вероятного случая заболевания COVID-19", - отметили в Минздраве.

Если же пациент получил отрицательный результат быстрого теста, однако имеет симптомы COVID-19, он должен пройти исследование методом ПЦР.

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По словам Степанова, тесты на антиген будут проводить людям с подозрением на COVID-19, с признаками других ОРВИ, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19, гражданам, которые возвращаются из регионов со значительным распространением вируса, а также лицам, которые подлежат плановой госпитализации.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования населения на COVID-19, в результате чего на наличие болезни будут проверять также пациентов с признаками ОРВИ.