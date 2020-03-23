В регионы направили 155 млн гривен для выплаты компенсаций чернобыльцам, – Лазебная

Марина Лазебная Фото из открытых источников

Министр отметила, что Минсоцполитики контролирует ситуацию в 81 детском учреждении соцзащиты

В четверг, 19 марта Министерство социальной политики направило в регионы 155 млн гривен для выплаты компенсаций чернобыльцам. Об этом на брифинге по усилению социальной защиты населения, который транслировал телеканал ZIK, рассказала министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

"У нас есть большая категория людей – это чернобыльцы I, II категорий. Есть социальная программа, которая так и называется "Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". Я также хочу подчеркнуть, чтобы эти люди не думали, что они брошены один на один с этой бедой.

19 марта мы направили 155 млн государственных средств по данной бюджетной программе в регионы для компенсации за продукты питания чернобыльцам I И II категории. Поэтому сейчас эта работа будет вестись в регионах, чтобы эти люди получили соответствующие компенсации", - рассказала Лазебная.

Вместе с тем министр отметила, что Минсоцполитики контролирует ситуацию в 81 детском учреждении соцзащиты.

"Мы контролируем ситуацию с нашими детскими заведениями. У нас 81 детское учреждение социальной защиты детей. Мы там проводим сегодня эпидемиологические мероприятия. Это карантинные меры. Мы следим, в ежедневном режиме мы смотрим, как там, не дай Бог, детки, не болеют ОРВИ. Там полный контроль и полная контролируемая ситуация. Мы будем разрабатывать определенные услуги для детей, чтобы они в этих заведениях чувствовали себя защищенными", - сказала Лазебная.

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Напомним, ранее в Министерстве социальной политики заявили, что сейчас разрабатывается проект "Помощь пожилому человеку", который позволит получать пенсию пожилым людям на банковскую карточку.