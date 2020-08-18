В разведке Минобороны объяснили, зачем боевики ЧВК Вагнера приезжали в Беларусь

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Фото из открытых источников

Что касается опубликованной главным редактором издания "Цензор. Нет" Юрием Бутусовым информации о причастности СБУ к визиту "вагнеровцев", в разведке опровергли эту версию

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил цели визита боевиков ЧВК Вагнера в Беларусь. Свое мнение на этот счет Буданов изложил в интервью "Укринформу".

"Здесь было сразу несколько задач. Первое: психологическое давление на белорусскую власть. Спровоцировать на более жесткие действия против протестантов. Второе: возложить ответственность на Украину и ухудшить украинские-белорусские отношения. Третье: заставить опираться на российскую поддержку. Примерно так же было и с бывшим украинским президентом Януковичем", - отметил руководитель главного управления разведки Минобороны.

Что касается опубликованной главным редактором издания "Цензор. НЕТ" Юрием Бутусовым информации о причастности СБУ к визиту "вагнеровцев", Буданов опроверг эту версию.

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб... Очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа", - напомнил представитель военной разведки.

Он обратил внимание, что эта информация была обнародована российскими СМИ уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытках повлиять на результаты выборов. И параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети.

Как ранее сообщили СМИ, главный редактор издания "Цензор. Нет" Юрий Бутусов заявил, что "вагнеровцев" на самом деле планировала задержать СБУ по итогам масштабной спецоперации — однако она сорвалась из-за действий Офиса президента.

Вскоре, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал блестящей медийной операцией информацию о действиях украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории России. Он уточнил, что "все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми".

Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 32 бойцов ЧВК Вагнера, прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии были установлены имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

6 августа, стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

После Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК "Вагнер", поскольку их подозревают в участии в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР".

Однако, 14 августа, правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Еще один боец остался на территории Беларуси, поскольку он имеет гражданство страны.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бойцов ЧВК Вагнера России белорусскими властями – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях".