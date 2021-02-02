В Раду пытался прорваться неизвестный мужчина, его задержала полиция. Видео

В Раду пытался прорваться неизвестный "Страна UA"

Мужчина хотел попасть внутрь здания, однако у него не было пропуска

Во вторник утром, 2 февраля, в здание Верховной Рады Украины пытался прорваться мужчина. Об этом сообщает "Страна".

Отмечается, что мужчина пытался пробраться внутрь парламента, однако у него не было пропуска. Впоследствии его задержали правоохранители. Другие подробности инцидента не сообщили.

Напомним, в этот день, 2 февраля, депутаты собрались в стенах Верховной Рады для участия в заседании открытия пятой сессии парламента. Народные избранники планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности, относительно увеличения ответственности за насилие, повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями, ужесточения наказания за нападения на журналистов и тому подобное.

Накануне председатель ВРУ Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент также планируют внести законопроект об обороте гражданского оружия.