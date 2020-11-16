В Раду подали законопроект о коллекторской деятельности: Что изменится

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В законопроекте говорится о ряде изменений в деятельности коллекторских служб

В Раду внесли законопроект, которым определяются нормы деятельности коллекторских компаний, которым, в частности, запрещаются "коллекторские" угрозы и усиливается контроль со стороны банков. Об этом сообщает НБУ.

В частности, коллекторской деятельностью можно будет заниматься лишь после внесения в реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор будет проверять компании и их владельцев.

Также будет внесен запрет угрожать и шантажировать должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях невыполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Зато все данные о коллекторской компании и ее представителе должны быть сообщены.

О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны уведомлять заемщиков, а вся информация о "третьих сторонах" должна быть на сайте и в местах оказания услуг.

О нарушениях можно сообщить в финучреждение и Нацбанк. Два нарушения к требованиям этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

НБУ также отмечает, что к коллекторам отчасти прибегают микрофинансовые организации, где полная стоимость микрокредитов просто не декларируется, что создает отдельное направление для работы.

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Ранее сообщалось, что в Полтавской области, в Кременчуге, медсестра свела счеты с жизнью, сделав смертельный укол из-за коллекторов, которые давили на нее, требуя выплатить кредит.