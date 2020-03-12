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В Радомышле, где у женщины обнаружили коронавирус, ввели чрезвычайное положение

Женщина 8 марта посещала церковь, хотя симптомы проявились еще 3 марта

В районном центре Житомирской области, г. Радомышль, где у женщины пенсионного возраста был выявлен коронавирус, власти ввели чрезвычайное положение. Об этом сообщает "Житомир.info" со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечка.

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытие развлекательных учреждений и мест нахождения большого количества людей", сказал он.

Как сообщает издание "Укринформ", женщина 8 марта посещала церковь, несмотря на то, что первые симптомы у нее начали проявляться еще 3 марта.

"8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как старики идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - заметил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.

По его словам, сейчас продолжается работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Как добавил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, на обсервации находится 6 родственников больной и 4 ее гостей из Радомышля. Еще 2 гостей из Киева также будут на обсервации.

Сообщается, что пока что у родных женщины коронавирус не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Украине обнаружили еще два случая заражения коронавирусом.

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