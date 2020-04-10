В Раде зарегистрировали постановление о продлении запрета на российские соцсети

Фото: Соцсети

Сейчас документ прорабатывается в комитете

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что в мае истекает срок действия санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией, наложенных на них Решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” (с последующими изменениями), что было введено в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017 .

В частности, этим решением интернет-провайдерам было запрещено предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

В ряде судебных решений Верховный Суд подтвердил законность наложенных санкций.

Следовательно, проектом Постановления предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Ранее сообщалось, что председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в СНБО предложение продолжить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.