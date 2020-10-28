В Раде создадут группу для разработки изменений в закон Об игорном бизнесе

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Сейчас закон, регулирующий соответствующую деятельность, имеет две коллизии

В Верховной Раде создадут рабочую группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе. Соответствующее решение принял комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что комитет рассмотрел вопрос относительно принятого Кабинетом министров решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также утверждения ее председателя и ее членов.

В частности, народные депутаты подчеркнули, что закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" содержит коллизию: две части статьи 7 закона по-разному определяют, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии.

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"В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - это должна быть комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих. Однако, Кабинет министров, не имея на это полномочий, самостоятельно избрал одну из этих норм", - отметили в комитете.

Члены комитета высказались за необходимость урегулирования коллизии и призвали КМУ действовать в рамках закона.

"Комитет решил: направить запрос в Кабинет министров относительно порядка принятия решения о создании комиссии регулирования азартных игр и лотерей и утверждении председателя и ее членов; создать рабочую группу по разработке в сжатые сроки изменений в закон "Об игорном бизнесе" с учетом пожеланий, высказанных во время заседания", - сказано в сообщении.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что игорный бизнес, который получит лицензии, должен в следующем году принести в бюджет страны 5 млрд гривен.