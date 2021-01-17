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В Раде рассказали, за сколько и когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19

Народный депутат Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Курс иммунизации от COVID-19 из двух доз вакцин обойдется примерно в 1 400 гривен

В Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения, однако те, кто хотят сделать прививку вне очереди, могут вакцинироваться за свой счет. Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым. 

Однако, платная вакцинация в Украине может начаться не раньше второй половины 2021 года. 

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По словам депутата, сейчас речь идет о вероятной цене 700 гривен за дозу вакцины. Однако так как для иммунизации нужно две дозы, то весь курс будет стоить примерно 1 400 гривен. 

"Мы также спрашивали (главу Минздрава Максима Степанова - ред.), будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививки... Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии", — пояснила Евгения Кравчук.

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Напомним, несколько дней назад Максим Степанов сообщил, что вакцинацию против коронавируса в Украине планируют начать в первом квартале 2021 года. 

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