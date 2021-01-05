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В Раде рассказали, когда могут легализовать медицинский каннабис в Украине

Медицинский каннабис Фото из открытых источников

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В Верховной раде считают, что легализация марихуаны в Украине может состояться в 2021 году.  Об этом изданию РБК-Украина рассказал депутат от" Слуги народа " Марьян Заблоцкий.

Впрочем, нардеп отметил, что разрешить употребление лекарств на основе марихуаны может и Кабмин.

"Я думаю, что наиболее вероятно, что в этом году, пока трудно сказать в каком конкретно месяце, будет легализовано употребление лекарств с каннабисом. Но исключительно по рецепту и под строгим контролем", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса для медицинских целей из списка наиболее опасных наркотиков в мире.

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