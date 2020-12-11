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В Раде намекнули, что локдаун может начаться раньше, чем запланировано

Михаил Радуцкий РБК-Украина

Это произойдет, если ситуация значительно ухудшится к новогодним праздникам

Кабмин может объявить локдаун раньше 8 января, если эпидситуация значительно ухудшится. Об этом сообщил глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть

"Не дай бог, ситуация будет ухудшаться, то никто не будет ждать 8 января. Так, у правительства будет 7 дней предупредить о других датах. Все прогнозы говорят о том, что мы будем иметь увеличение после празднования католического Рождества, после Нового года, православного Рождества. Поэтому 8 января - это будет та пиковая нагрузка, которая может возникнуть после послабления на новогодние праздники", - сказал он.

По словам нардепа, "карантин выходного дня" помог стабилизировать ситуацию по распространению коронавируса. К концу декабря, говорит Радуцкий, правительство ожидает 16-17 тысяч больных в сутки. Такую нагрузку медицинская система еще может выдержать. 

Глава профильного комитета также рассказал, что по прогнозам Киевской школы экономики, после новогодних праздников ежедневно могут регистрировать до 20-25 тысяч, а то и 30 тысяч больных. 

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Ранее сообщалось, что украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

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