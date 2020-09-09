В Раде хотят запретить налоговым должникам выезжать из Украины

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Запрет на выезд должен действовать до погашения соответствующей задолженности

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дарья Володина зарегистрировала законопроект, которым предлагается введение запрета на выезд за границу для украинцев за неуплату налогов и сборов. Об этом говорится на странице законопроекта.

Согласно пояснительной записке, право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от исполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса.

Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.

"Принятие проекта закона будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств", - говорится в сопроводительных документах к законодательной инициативе.

Проект закона должен быть рассмотрен профильным парламентским комитетом.

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