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В Раде хотят штрафовать владельцев животных

Немецкая овчарка Фото из открытых источников

Штрафовать будут за неубирание помета животных в общественных местах

В парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий ответственность для владельцев домашних животных, которые не убирают за ними в публичных местах. Об этом говорится в сопроводительной документации законопроекту.

Как отмечается, за оставление экскрементов в местах общего пользования, на детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на тротуарах и в зонах отдыха будет грозить штраф в размере 170-340 грн.

При повторном нарушении любого правила содержания домашних животных владельца могут оштрафовать на сумму от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

Инициаторы законопроекта предлагают увеличить ответственность за незаконный вывоз и ввоз животных и растений, а также за нарушения правил их содержания.

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Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса.

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