В Раде хотят бороться с деструктивными сектами

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова Фото из открытых источников

Под религиозными учреждениями может скрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций или так называемых "сект". Об этом "Громадському" сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

"В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может скрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", - отметила она.

Третьякова назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием".

"Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое, в том числе, и с "черными нотариусами" [работает], хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", - заявила она.

Кроме этого, по мнению Третьяковой, Украине не хватает демографической агентства, которое проводило бы детальные опросы украинских семей в разных городах об их жизни и материальном состоянии.

Председатель комитета добавила, что важно понимать, какие семьи распространены в разных городах, сколько в среднем у них детей, кто является кормильцем и каким образом он приносит доход (например, зарплата наемного работника или доход от бизнеса).

Ранее сообщалось, что власти Сеула подала исковое заявление в прокуратуру по 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-Чонджу", которых обвиняют в убийстве, нанесении ущерба и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний, в частности коронавирус COVID-19.