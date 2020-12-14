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В работе сервисов Google во всем мире произошел сбой: YouTube и почта Gmail вышли из строя

Фото из открытых источников

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно

Большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

О проблемах в работе пользователи начали сообщать после 13:30 по Киеву. У интернет-пользователей возникли проблемы с доступом в YouTube и почтового сервиса Google. На сервисе, который отслеживает проблемы сервисы Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросла более чем до 8 тыс. а в Gmail - до нескольких сотен.

В то же время сервис для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google пока не показывает каких-либо проблем. Что стало причиной сбоя-еще неизвестно.

На момент написания новости доступ ко всем сервисам Google был восстановлен.

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Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate. 

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