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В работе Google произошел сбой

Главный офис Google в Кремниевой Долине

 Фото из открытых источников

Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании

В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive. Перебои начались около шести часов вечера во вторник, 8 сентября. Об этом говорится в данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Так, наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.

Отмечается, что около 70% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 29% - с поиском. Кроме того, 90% пользователей Google Drive жалуются на проблемы в работе приложения, 8% - на синхронизацию файлов и чуть менее 1% на проблемы со входом.

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Напомним, сегодня сбой системы произошел и в Киевском метрополитене, в результате чего на станциях не работали кассы и проходы, где можно расплатиться банковской картой.

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