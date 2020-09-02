live
Новости » Общество Читати новину українською

В психбольнице Харькова зафиксировали вспышку COVID-19

В Украине статистика только растет Фото из открытых источников

Состояние всех больных оценивается, как легкое

В Харьковской психбольнице подтвердили 20 случаев COVID-19. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на директора областного лабораторного центра Любовь Махоту.

"Мы имеем за прошедшие сутки вспышку в областной психиатрической больнице № 3. Заболели 20 человек, пятеро из которых — это медицинские работники", - сказала Махота.

Отмечается, что общее количество случаев составляет 21, первым заболел врач. Сейчас идет эпидрасследование, по одной из версий COVID-19 "привезли" с отдыха, после отпуска.

Состояние всех больных оценивается, как легкое.

Новости по теме: Зеленский назвал фейком отсутствие денег в фонде для борьбы с коронавирусом

Напомним, по состоянию на утро 2 сентября в Украине лабораторно подтверждено 125 798 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 2495 новых случаев, 1015 пациентов побороли болезнь, а 51 человек умер.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на предприятии Кабмин предлагает депутатам переименовать Ивано-Франковский район В Ивано-Франковской области мужчина взял в заложники жену и двух детей В гараже судьи в Ивано-Франковской области установили "растяжку"
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Раимов | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Нападение на автобус: Суд над радикалами. Саакашвили убегает из Украины | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Старт нового политического сезона. Мэрские гонки | Ток-шоу