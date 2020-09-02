В психбольнице Харькова зафиксировали вспышку COVID-19

В Украине статистика только растет Фото из открытых источников

Состояние всех больных оценивается, как легкое

В Харьковской психбольнице подтвердили 20 случаев COVID-19. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на директора областного лабораторного центра Любовь Махоту.

"Мы имеем за прошедшие сутки вспышку в областной психиатрической больнице № 3. Заболели 20 человек, пятеро из которых — это медицинские работники", - сказала Махота.

Отмечается, что общее количество случаев составляет 21, первым заболел врач. Сейчас идет эпидрасследование, по одной из версий COVID-19 "привезли" с отдыха, после отпуска.

Состояние всех больных оценивается, как легкое.

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Напомним, по состоянию на утро 2 сентября в Украине лабораторно подтверждено 125 798 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 2495 новых случаев, 1015 пациентов побороли болезнь, а 51 человек умер.