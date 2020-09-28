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В проект бюджета-2021 заложили более 15 млрд грн на вакцины против COVID - 19, - Минздрав

Вакцина от COVID-19

 Фото из открытых источников

Также ведомство закладывает 595,5 млн грн на трансплантацию

В проект государственного бюджета на 2021 год Министерство здравоохранения закладывает на вакцины против коронавируса COVID-19 15,08 млрд грн, которые пойдут на вакцинацию людей из групп риска. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. 

"Мы заложили соответствующие средства на борьбу с эпидемиями и на мероприятия, которые с этим связаны, в том числе и на вакцинацию. Исходили мы из той стоимости вакцин, которую нам предоставили несколько компаний, которые сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний. Вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, которые находятся в группе риска: медицинские работники, лица старше 65 лет, работники образовательной сферы, лица с хроническими заболеваниями и тому подобное. Эти категории населения определены согласно рекомендациям Европейской комиссии и Минздрава", - рассказал Степанов.

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Кроме этого, Минздрав планирует увеличить расходы на развитие трансплантации в Украине до 595,5 млн грн. Известно, что в этом году на операции по пересадке органов было запланировано 112 млн грн, и эта сумма по состоянию на сейчас почти исчерпана.

"Осталось 8 млн грн, которые мы передали в резерв. На них рассчитываем осуществить первую в истории Украины пересадку легких, также запланирована трансплантация костного мозга. Уже сейчас видим дефицит средств, поэтому заложили большую сумму расходов на следующий год", - уточнил министр.

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Напомним, ранее Максим Степанов рассказал, что Кабмин не намерен вносить изменения в режим работы общественного транспорта в период карантина относительно количества пассажиров, которые могут находиться в салоне. 

 

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