В правительстве заверили, что не будут штрафовать украинцев за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

Шмыгаль напомнил, что тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут

Украинцы не будут оштрафованы и не получат пеню за не вовремя уплаченные тарифы на газ и отопление за январь. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Штрафы или пеня за не вовремя уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки, неправомерно высоковато начислены.

Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что дальнейшие шаги в этом направлении уменьшат "коммуналку" для украинцев.

В то же время он напомнил, что тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что потребители, которые не могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривни за кубометр, получат субсидию.