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В правительстве рассказали о последствиях отказа мэров усиливать карантин

Олег Немчинов Фото из открытых источников

Кабинет министров готов решительно реагировать на отказ выполнять постановление

Городские главы Украины в случае отказа усиливать карантин будут оштрафованы, как и любой владелец магазина. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, постановления Кабмина лежат вне компетенций местных глав.

"Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие "локдауна выходного дня" не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - сказал Немчинов.

Чиновник отметил, что Кабинет министров готов решительно реагировать на отказ выполнять постановление.

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Напомним, на прошлой неделе Львовский городской совет сделал все дни недели на территории города рабочими, чтобы таким образом избежать введения "карантина выходного дня". 

К слову, недавно в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, в котором нардепы порекомендовали Кабинету министров отменить "карантин выходного дня".

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