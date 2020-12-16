В правительстве рассказали, когда ФЛП начнут выплачивать по 8 тысяч гривен

ФОПам начнут выплачивать компенсацию после 21 декабря Фото из открытых источников

Получить компенсацию в этом году смогут только те лица, которые подали документы до 21 декабря

Физические лица-предприниматели и застрахованные наемные работники, подавшие заявки на получение компенсаций, начнут получать выплаты с 21 декабря. Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Также министр добавил, что ФЛП и наемные работники, которые подадут документы до 21 декабря, начнут получать выплаты до конца 2020 года. Однако все те, кто обратится за компенсацией после 21 декабря, смогут получить средства не ранее 2021 года.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысячам гривен подача документов до 31 декабря, то есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21 декабря, тот средства получит до конца года. Кто обратится после 21 декабря - уже в новом году", - отметил министр.

По словам вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по состоянию на утро 16 декабря заявки на получение денежной компенсации подали 133 874 ФЛП. Из них 108 545 человек обратились через мобильное приложение "Дія", а 25 329 - через одноименный портал.

Напомним, недавно народные депутаты проголосовали за законопроект №4429, который предусматривает помощь физическим лицам-предпринимателям во время локдауна - выплату по 8 тысяч гривен единовременного пособия.

Кто имеет право на выплаты от государства и как получить компенсацию - читайте в материале.