В правительстве оценили сроки возобновления международных авиаперевозок
Министр отметил, что в прошлом году Украина вышла на менее трети объема перевозки пассажиров от показателей 2019 года
Полноценное восстановление международных авиаперевозок состоится в 2023 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".
Министр отметил, что в прошлом году Украина вышла на менее трети объема перевозки пассажиров от показателей 2019 года.
"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации, и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", – сказал Крилій.
По его словам, в 2022 году объем авиаперевозок восстановится на три четверти, а в 2023 году – полностью.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что Европа может возобновить авиасообщение с Украиной уже в 2021 году.