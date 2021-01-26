В правительстве оценили сроки возобновления международных авиаперевозок

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Министр отметил, что в прошлом году Украина вышла на менее трети объема перевозки пассажиров от показателей 2019 года

Полноценное восстановление международных авиаперевозок состоится в 2023 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

Министр отметил, что в прошлом году Украина вышла на менее трети объема перевозки пассажиров от показателей 2019 года.

"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации, и страны будут открываться, если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года", – сказал Крилій.

По его словам, в 2022 году объем авиаперевозок восстановится на три четверти, а в 2023 году – полностью.

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Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что Европа может возобновить авиасообщение с Украиной уже в 2021 году.