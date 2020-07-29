В правительстве объяснили, как будут работать школы с 1 сентября

В случае необходимости учебные заведения будут закрывать на карантин

С 1 сентября школы будут работать, исходя из того, в какой зоне заболеваемости будет регион: "зеленой", "желтой", "оранжевой" или "красной". Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Правительство планирует, что учебный год начнется согласно одному из трех сценариев. В "красной" зоне образовательный процесс будет запрещен.

По подсчету экспертов наиболее вероятным сценарием является средний уровень заболеваемости, согласно которому необходимо:

соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты;

отмена массовых мероприятий и экскурсий;

проведение собрания педколлективов дистанционно;

предотвращения скоплению людей;

разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;

проведения отдельных видов занятий на свежем воздухе и комбинированного обучения.

Отмечается, что младшая школа не будет полностью переведена на дистанционное обучение. При этом не сообщается, будет ли необходимо детям носить маски на уроках.

Предполагается, что в случае необходимости учебные заведения будут закрывать на карантин от 7 до 14 дней.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас ведомство рассматривает возможность введения смешанного варианта обучения с 1 сентября в украинских школах. По словам Степанова, переход на дистанционное обучение в начале карантина был совершенно оправданным, ведь необходимо было остановить распространение коронавируса.