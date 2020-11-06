live
Новости » Общество Читати новину українською

В правительстве назвали список приоритетных проектов до 2030 года

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, один из проектов - это развитие финансового сектора

Кабинет министров Украины определил 30 приоритетных проектов экономической стратегии государства до 2030 года, которые включают поддержку финансового сектора, цифровую экономику и образование. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

В частности, на презентации был частично представлен ряд этих проектов:

  • уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;
  • развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа);
  • уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);
  • значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;
  • развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);
  • благоприятный налоговый и правовой режим для IT;
  • усиление торговой дипломатии, продвижение украинских брендов;
  • качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.

Новости по теме: Правительство выделит почти 500 млн гривен на реализацию проектов развития в социальной сфере

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение последних 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП из-за нереализованного потенциала.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Бишкеке задержали "вора в законе" Камчи Колбаева Пять вопросов по "опроснику Зеленского", старт отопительного сезона и отставка президента Кыргызстана: Главное за 15 октября Я не держусь за власть: Президент Кыргызстана уходит в отставку Политический кризис в Кыргызстане: Президент согласился уйти в отставку после парламентских выборов
Loading...

программы канала ZIK

Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Бюджет-2021. Конституционный кризис. Выборы в США | Ток-шоу
Утреннее заседание Верховной Рады | Рассмотрение проекта госбюджета-2021 | 05.11.20
Подсчет голосов продолжается в США. Валютные карусели. Локдаун по-украински | Детали дня | 04.11.20
Выборы в США. Конституционный кризис. Досрочным парламентским выборам быть? | Ток-шоу 19 | 04.11.20
Анатолий Шарий | Местные выборы-2020: Фальсификации в Мариуполе | 04.11.20