В правительстве назвали список приоритетных проектов до 2030 года

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, один из проектов - это развитие финансового сектора

Кабинет министров Украины определил 30 приоритетных проектов экономической стратегии государства до 2030 года, которые включают поддержку финансового сектора, цифровую экономику и образование. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

В частности, на презентации был частично представлен ряд этих проектов:

уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;

развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа);

уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);

значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;

развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);

благоприятный налоговый и правовой режим для IT;

усиление торговой дипломатии, продвижение украинских брендов;

качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение последних 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП из-за нереализованного потенциала.