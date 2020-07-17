В правительстве хотят повысить штрафы за загрязнение водоемов и территорий вокруг них

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что эта проблема остро ощущается во всей стране

Кабинет министров инициировал изменения в украинском законодательстве, которые предусматривают увеличение штрафов за загрязнение и засорение водоемов, а также их прибрежных защитных полос. Об этом шла речь во время совещания по вопросам загрязнения бытовыми отходами реки Тиса и других водных объектов, сообщает пресс-служба правительства.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последние 30 лет в Украине не было создано никаких стратегий и концепции по утилизации твердых бытовых отходов. В связи с этим проблема остро ощущается, особенно в западных областях.

"Проблема касается всей Украины, и мы должны начать нарабатывать шаги для решения этой проблемы на уровне всего государства, а западные области пусть станут для нас первым шагом. Нужно сделать все, чтобы бытовые отходы со стихийных свалок не попадали в водные объекты", - отметил глава правительства.

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Для решения этого вопроса Шмыгаль приказал председателям ОГА предоставить предложения, которые позволят быстро победить проблему стихийных свалок.

Кроме этого, по итогам совещания был утвержден комплекс мероприятий, выполнение которого будет контролировать правительство. В частности, предусматривается, что областные и районные госадминистрации, органы местного самоуправления и соответствующие органы исполнительной власти должны выполнить ряд действий:

обследование участков водных объектов и пойм, а также выявление участков загрязнения мусором;

ликвидация несанкционированных и стихийных свалок и контроль за соблюдением ограничений для прибрежных защитных полос;

разработка схем санитарной очистки населенных пунктов и определение ответственных за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов;

финансирование из местных бюджетов мероприятий для сбора, вывоза и переработки бытовых отходов.

Кроме этого, местная власть должна обеспечить информирование населения относительно надлежащего обращения с бытовыми отходами.

Напомним, недавно венгерский президент Янош Адер направил Владимиру Зеленскому официальное письмо, в котором тот пожаловался на мусор, который из Закарпатья сносит по реке Тиса на территорию его страны.