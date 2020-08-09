В правительстве анонсировали "нормальный учебный год" с 1 сентября

Учеба начнется с 1 сентября Фото из открытых источников

Главы ОГА будут контролировать образовательный процесс в условиях карантина

В Украине с 1 сентября начнется "нормальный учебный год", с этой целью в правительстве провели все необходимые мероприятия. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - отметил Шмыгаль.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что в регионах с "красной" зоны, "будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях". То есть, школы закроют на две недели, во время чего дети будут учиться дома. А после улучшения эпидситуации ученики продолжат обучение в привычном режиме.

Минздрав

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Напомним, недавно Министерстве образования и науки Украины объяснили, что дети смогут пойти в школу 1 сентября если регион не попадает в "красную зону" по новому постановлению о адаптивный карантин.